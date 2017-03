Carfagna contro De Magistris: "Napoli città di pace, non è credibile"

"Se questa delibera servisse a dare davvero a Napoli un ruolo da protagonista per la risoluzione di conflitti nell'area del Mediterraneo e per favorire la pace, noi saremmo in prima fila ma non è così". Queste le parole di Mara Carfagna, deputata e consigliera di Forza Italia, parlando della delibera con cui si propone l'introduzione nello Statuto della città della dicitura "Napoli Città di Pace".

"Si tratta - ha aggiunto la deputata - di un'introduzione strumentale per coprire le inefficienze di questa amministrazione e con cui sollecitare la pancia di quella militanza politica che è minoritaria ma che è determinante per il destino di questa amministrazione. Il sindaco utilizza la pace come drappo da sventolare ed è un'operazione a cui noi non ci prestiamo".