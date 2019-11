Carfagna esclusa dall'evento di Forza Italia per le regionali: “Non invitata”

“Temo che chi ha organizzato l’appuntamento di domani abbia teso a escludere qualcuno. Io non ci sarò perché non invitata come altri e credo che sia stato un errore voler dividere, quando abbiamo bisogno di includere. È un’occasione persa, ma sono certa che si recupererà”. Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e consigliere comunale di Forza Italia a Napoli, conversando con i giornalisti a margine della riunione del Consesso cittadino del capoluogo campano, a proposito dell’iniziativa pubblica di Forza Italia in vista delle elezioni regionali. “Chi ha responsabilità di partito ha il dovere di coinvolgere tutti quelli che hanno dato un contributo a Forza Italia in Campania, regione in cui manteniamo ancora un buon livello di consenso”, conclude Carfagna.