Forza Italia a Napoli: "Mara Carfagna potrebbe essere la candidata alle Regionali"

"Mara Carfagna è una bravissima vicepresidente della Camera, una parlamentare campana e un consigliere comunale a Napoli. Candidata alle Regionali? Dipenderà dal Partito e vedremo se lei vuole candidarsi". Lo ha affermato il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, in città per un incontro pubblico di Forza Italia. Presente anche la diretta interessata Mara Carfagna. "Bisognerà confrontarsi anche sulle idee e sui progetti. Perché in questi anni la Campania è stata amministrata malissimo".