Carfagna: "Noi alternativa a incapacità Pd. Cesaro indagato? Forza Italia è garantista"

E' la leader indiscussa di Forza Italia in Campania. Lo si vede anche dall'altissima percentuale di nomi femminili nelle liste per le prossime elezioni. E' lei, Mara Carfagna, a dettare la linea del partito per le prossime elezioni politiche: "Siamo alternativa all'incapacità dimostrata dal Pd in questi anni e al rivoluzionismo del Movimento 5 Stelle, che si è dimostrato inadeguato ovunque abbia governato. Abbiamo sottoscritto un patto per Napoli anche in Consiglio comunale, evitando la bancarotta. Ci proponiamo di migliorare questa città che, a oggi, mostra dei servizi indecenti per una città europea".

Sulle polemiche intorno al nome di Luigi Cesaro, capolista al Senato anche se indagato per voto di scambio la Carfagna risponde secca: "Forza Italia è ina forza garantista. I processi si fanno nelle aule dei tribunali e noi attendiamo serenamente il lavoro dei magistrati".