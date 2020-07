Manutenzione verde orizzontale a Napoli, numerosi interventi in città

Nell'ambito dell'accordo di collaborazione per la gestione delle aree verdi pubbliche del territorio metropolitano, siglato tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, a partire da oggi, sabato 11 luglio, grazie al supporto della cooperativa "La Primavera 3" saranno effettuati numerosi interventi di manutenzione del verde orizzontale comprese le seguenti e importanti aree: Parco De Simone in via Prota Giurleo; Aree verdi del Pendio Agnano; Piazza Quattro Giornate; Piazza Italia; Oasi Cerlone in via Francesco Cerlone; Giardini di via Canzanella Vecchia.

"Su input del Sindaco Luigi de Magistris, abbiamo creato una sinergia proficua interistituzionale al fine della migliore fruibilita del verde in città. Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni in tutto il territorio cittadino, partendo dall'area di via Marina", ha dichiarato l'Assessore comunale al Verde Luigi Felaco.