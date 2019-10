De Magistris: "Sul Mezzogiorno dal Governo solo parole"

Luigi de Magistris, ieri sera a Reggio Calabria, ha attaccato il governo a proposito di quanto non stia facendo per il Sud. L'intervento del sindaco di Napoli è stato a margine di una iniziativa a sostegno della candidatura a Reggio di Sergio Pazzano, di deMa, il partito fondato dallo stesso de Magistris.

"Il Governo, ha detto molto a parole sul Mezzogiorno, la questione meridionale e il lavoro, ma nella manovra di Bilancio non ha messo nulla - ha spiegato il primo cittadino partenopeo - Di fatto non troviamo niente, né per gli Enti locali, né per lo sviluppo, né per le infrastrutture, né una manovra del Governo delle novità, dell'innovazione o del cambiamento".

"Tenendo conto delle difficoltà, però, rispetto alle parole roboanti ci aspettavamo qualcosa di più - ha concluso de Magistris - Vediamo se nella discussione in Parlamento si può avanzare un pochino da questo punto di vista".