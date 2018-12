Manovra, de Magistris e De Luca la bocciano: "Lacrime e sangue per il Sud"

Il tweet del sindaco di Napoli Luigi de Magistris non dà adito a dubbi, la manovra di marca gialloverde – passata in Senato – al primo cittadino non piace: "Governo piega la schiena a Bruxelles, esautora il Parlamento, la maggioranza approva una manovra deludente, incassano leggi per campagna elettorale europee (vedi un ingannevole reddito di cittadinanza), nulla per lavoro, poco per investimenti, 75 milioni di regalo per le buche di Roma!".

Contrariato anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca. "Ci sono gravi tagli alle imprese del Terzo settore, al volontariato e tagli per 800 milioni al Fondo di coesione per il Sud, quindi saranno lacrime e sangue per il Mezzogiorno", il suo parere.