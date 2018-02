Manifesto pubblicitario violento e sessista, scendono in campo le donne di Forza Italia

Dalle pagine social al dibattito politico, l'immagine pubblicitaria affissa nei pressi dell'ospedale pediatrico Pausilipon, è ritenuta da molti discutibile.

"Il Comune proceda immediatamente alla rimozione del manifesto "incriminato". È un atto dovuto per le immagini che contiene e per il messaggio sbagliato che dà, ma anche una forma di rispetto per la sofferenza dei minori ricoverati all'ospedale pediatrico partenopeo, Pausilipon - Santobono e dei loro familiari". Perentoria Mara Carfagna, deputata uscente di Forza Italia, ricandidata capolista in più collegi per il partito e consigliera comunale a Napoli, nonchè ex ministro alle Pari Opportunità, nel chiedere la rimozione del manifesto pubblicitario, che sembra essere sessista e aggressivo.

"Le pareti delle nostre città non possono essere utilizzate senza criterio né controllo", afferma ancora Carfagna, che da ministro delle Pari Opportunità con il governo di centrodestra fece stipulare un accordo tra Dipartimento per le Pari Opportunità e l'Istituto per l' Autodisciplina Pubblicitaria, che consentiva il ritiro di campagne pubblicitarie violente o sessiste nel giro di pochissimo tempo. "Pensiamo che quello strumento debba essere utilizzato più e meglio di quanto sia stato fatto in questi anni", conclude.

La collega di partito di Mara Carfagna, Giusy Sorvillo, candidata al collegio uninominale numero 5 rincara la dose dicendo che "la pubblicità ci ha abituati a tutto, così come l'amministrazione comunale guidata da de Magistris, ma non possiamo restare in silenzio difronte a tanta crudeltà e violenza visiva dinanzi all'ospedale pediatrico Paulilipon-Santobono. Se solo ci fossero stati un lavoro di maggior controllo e una gestione non approssimativa questo non sarebbe accaduto"

La candidata alla Camera dei Deputati si assume un impegno da madre, prima ancora che da candidata di Forza Italia, per la regolamentazione della distribuzione pubblicitaria e annuncia un flash mob di sensibilizzazione se il manifesto pubblicitario non sarà rimosso nelle prossime ore.