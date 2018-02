Manifesto funebre per Matteo Renzi a Pomigliano

In attesa del possibile arrivo di Matteo Renzi, a Pomigliano d'Arco spuntano dei manifesti funebri contro il segretario del Partito democratico. A siglarli sono stati gli attivisti del Si Cobas di Pomigliano che hanno intenzione di organizzare un funerale simbolico nel caso in cui il leader dei “dem” dovesse arrivare in città. In un primo momento la visita di Renzi era attesa in città per il 27 febbraio.

Poi il maltempo ha posticipato tutto al giorno dopo ma al momento la presenza del segretario del Pd non è stata ancora confermata. I Cobas hanno lanciato la sfida a Renzi soprattutto per la sua manifesta vicinanza a Sergio Marchionne, reo di aver fatto partire un piano disumano negli stabilimenti cittadini. Prima di Renzi, un altro rappresentante del Pd, Gennaro Migliore, è stato sonoramente contestato la scorsa settimana sempre a Pomigliano così come è successo anche a Vittorio Sgarbi.