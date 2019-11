De Magistris 'promuove' le Sardine: "Spero resti un movimento spontaneo"

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha manifestato interesse per il movimento delle Sardine, che terrà una manifestazione a Napoli il prossimo 30 ottobre: "Spero restino un movimento spontaneo - ha affermato a margine della presentazione del concerto di Paul McCartney - perché sono sempre stato un sostenitore dei movimenti. Non so ancora se parteciperò alla manifestazione, ma qualora decidessi di andare non sarà in qualità di sindaco, bensì come cittadino. Sono portatori di valori, come il contrasto all'odio e al populismo salviniano, che noi, da anni, applichiamo al governo di questa città".