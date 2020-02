Incontro a Napoli della Lega: in piazza la risposta delle Sardine

Ci sarà un primo “scontro” tra le Sardine napoletane e la Lega a Napoli. Il terreno della contesa sarà Scampia dove si svolgerà una conferenza organizzata dal partito di Matteo Salvini. I leghisti napoletani si incontreranno il prossimo 6 febbraio alle 17 per il primo incontro di un ciclo di conferenze su Napoli. Luogo della riunione sarà la sala della Municipalità di Scampia e il titolo dell'incontro sarà “Servizi, vivibilità e prospettive politiche per il cittadino”.

Immediatamente è arrivata la risposta delle Sardine che ha deciso di organizzare una manifestazione nel piazzale della Metro di Piscinola-Scampia. Appuntamento alle 16 e 30 e annuncio lanciato sui social. Questo il messaggio: “Ci riprovano - scrivono le sardine napoletane sui social - ancora una volta. Dopo aver sottratto risorse al Sud per circa 30 anni, la Lega prova di nuovo a tornare sui nostri territori per chiederci il voto. È da Scampia che intendiamo riprendere il cammino delle sardine per ribadire che Napoli non si Lega”.