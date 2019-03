Immigrazione, de Magistris: "Una manifestazione con la flotta napoletana"

Una grande manifestazione, organizzata dalla "flotta napoletana", contro la politica dei porti chiusi. È quella che si terrà il prossimo 22 giugno, annunciata dal sindaco partenopeo Luigi de Magistris a Milano per l'incontro con il primo cittadino milanese Giuseppe Sala.

Sottolineando gli elementi che avvicinano Milano a Napoli, de Magistris ha spiegato che dopo la manifestazione "People - Prima le persone" di Milano, Napoli ne organizzerà un'altra il prossimo 22 giugno.

"Si tratta di un'iniziativa per creare una flotta napoletana - ha spiegato il sindaco - Dopo la vicenda dei porti chiusi e dei porti aperti, c'è stata una corsa alla solidarietà con 150mila euro di donazioni, e il 22 giugno metteremo in mare circa 400 imbarcazioni per dire che il mare non deve tornare a essere un mare di sangue, odio e violenza, ma una risorsa straordinaria". "Napoli - ha concluso de Magistris - non riesce proprio a essere respingente. Questo vento di razzismo spero e credo proprio che a Napoli non soffierà mai".