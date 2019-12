Il rettore della Federico II Manfredi nominato Ministro per la Ricerca e l'Università

Nella conferenza di fine anno il Premier Giuseppe Conte ha nominato i due nuovi Ministri che sostituiranno il dimissionario Lorenzo Fioramonti. L'attuale sottosegretaria Lucia Azzolina (M5S) diventa Ministra dell'Istruzione e della Scuola, e nella squadra di Governo entra anche Gaetano Manfredi, rettore dell'Università di Napoli Federico II, che viene nominato Ministro per la Ricerca e l'Università.

Manfredi, lauretosi in Ingegneria nel 1988 proprio nella Federico II, è stato ricercatore e poi professore associato ed è ancora professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni. E' stato coordinatore e responsabile di numerosi progetti scientifici finanziati dalla Comunità Europea, dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, dal Ministero delle Attività Produttive. E' membro dell’Accademia Pontaniana e della Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli.

Le reazioni

"La nomina a Ministro dell'Università e della ricerca di Gaetano Manfredi è davvero una bella notizia per l'Università italiana e per il Mezzogiorno. Manfredi è una personalità di straordinario rilievo. Sobrio, pacato, profondamente colto e scientificamente qualificato, non solo in Italia. A questo aggiunge grandi capacità di lavoro e di direzione amministrativa, come ha ampiamente dimostrato nella sua esperienza come rettore dell'Università Federico II di Napoli. Gli faccio davvero i migliori auguri di buon lavoro e lo ringrazio per aver accettato con generosità e in un momento difficile questo incarico". Così Goffredo Bettini, membro della direzione nazionale del Partito democratico, commenta in un post su Facebook l'annuncio da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte della nomina di Gaetano Manfredi a Ministro dell'Università e della ricerca.

"Buon lavoro a Gaetano Manfredi, Rettore dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II, nominato ministro dell'Universita' e della Ricerca. Una nomina che dimostra come quest'esecutivo abbia a cuore l'Universita' e la ricerca come traino di sviluppo e cultura. Un importante riconoscimento alle universita' del Sud come avevamo richiesto". Cosi' in una nota il M5S.