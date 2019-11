Aiuti non solo a Venezia, Di Maio: "Emergenza anche in Campania"

"Ben vengano tutti gli aiuti ai cittadini di Venezia. Noi siamo in prima linea. Allo stesso modo ci aspettiamo lo stesso genere di aiuti per altre città. Ieri ho sentito il sottosegretario Fraccaro che segue il dossier. Nelle prossime ore porteremo in Consiglio dei Ministri gli stati di emergenza chiesti da altri Comuni e Regioni. C'è un'allerta meteo in corso con regioni che stanno gestendo difficoltà come in Campania", spiega Luigi Di Maio.

Crollo albero

Tragedia sfiorata a Castellammare di Stabia dove un albero è crollato su un'automobile parcheggiata. Per fortuna non era presente nessuno sul veicolo.

Tempesta

Danni ingenti a Ischia a causa del maltempo. Colpiti in particolare i Maronti, dove sono scomparsi tratti importanti della nota spiaggia isolana a causa del mare in tempesta. Distrutta anche la terrazza di un ristorante situato a ridosso della spiaggia. Si attende che il mare torni calmo per poter quantificare i danni. Mareggiate anche ad Ischia Porto dove dalla spiaggia di San Pietro a quella dei Pescatori il mare ha eroso tratti consistenti degli arenili e danneggiato gli stabilimenti balneari.

Danni nell'area flegrea

I problemi maggiori nell'area flegrea si registrano a Monte di Procida e sul litorale al confine con Bacoli. La mareggiata ha distrutto la linea della costa di Miliscola. Sono solo i due metri di costa attualmente visibili. Due stabilimenti balneari sono stati travolti dal mare. A Monte di Procida si contano danni anche al porticciolo di Acquamorta.