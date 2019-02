"Vogliamo una macroregione del Sud autonoma": parte la raccolta firme

Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, è in piazza Gaetano Salvemini, a Napoli, per la raccolta firme sulla macroregione Sud. I quesiti referendari: "Volete voi che la Regione Campania intraprenda tutte le iniziative istituzionali necessarie per ottenere dallo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, in tutte le materie indicate dalla predetta disposizione?"; "Volete voi che la Regione Campania stipuli con le altre Regioni dell'Italia meridionale continentale tutte le intese necessarie, ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, per l'esercizio unitario, anche attraverso l'istituzione di organi comuni, delle funzioni di propria competenze".

"L'obiettivo è raccogliere 10mila firme per la macroregione e per accettare la sfida dell'autonomia", spiega il Presidente del Comitato Referendario per la Macroregione Autonoma del Sud Alessandro Sansoni.