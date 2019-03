De Magistris risponde a Macron: "Napoli punto di riferimento mondiale"

"Macron non è la prima volta, e lo ringrazio, che ha usato parole di ammirazione per Napoli". Cosi' il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, sull'intervista che l'inquilino dell'Eliseo ha rilasciato ieri a Fabio Fazio per la trasmissione di Rai Uno 'Che tempo che fa'. Rispondendo al conduttore, Manuel Macron, citando Stendhal, ha affermato "ci sono due capitali in Europa: Parigi e Napoli" per, poi, ricordare "per me Napoli e' un posto particolare".

"Mi riempie di orgoglio e di lusinga", dice ancora de Magistris riferendosi al presidente francese, "perché Parigi è stata e sarà per sempre una delle principali capitali del mondo ed europee così come sono assolutamente convinto che anche Napoli, che ha una storia davvero antica, sta diventando sempre di più un punto di riferimento nel mondo contemporaneo".

"Napoli", conclude il sindaco, "viene vista come un punto di riferimento importante per costruire una Europa democratica fondata sui diritti, sulla giustizia sociale e sull'uguaglianza".