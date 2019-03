Intervista Fazio, Macron: "Ci sono due Capitali nel mondo: Parigi e Napoli"

"Per me Napoli ha un posto particolare. Stendhal diceva: 'ci sono due capitli in europa. Parigi e Napoli'. Per me Napoli particolare, l'ho visitata piu' volte". Sono le belle parole dense di significato del presidente della Repubblica di Francia Emmanuel Macron, intervistato da Fabio Fazio, per 'Che tempo che fa' su RaiUno.

Anche in passato Macron aveva elogiato più volte Napoli definendola una delle città più belle del mondo.