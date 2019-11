Elezioni regionali, Di Maio: "Ci candidiamo solo se pronti"

Un lungo tour tra Napoli, Salerno e Benevento che lo terrà impegnato per tutto il weekend. Tra sabato e domenica saranno nove le tappe di Luigi Di Maio in Campania. Un pellegrinaggio cominciato da casa, a Pomigliano d'Arco e proseguito a Casoria. Proprio qui, il leader 5 Stelle ha partecipato all'iniziativa "Alberi per il futuro" promossa dal Movimento in tutta Italia. Un'occasione per incontrare gli attivitisti e per discutere dei temi che accendono il dibattito politico.

"Sulle elezioni regionali dovremo valutare caso per caso - afferma Di Maio - Decideremo prima su Emilia Romagna e Calabria, poi sulla Campania, che insieme ad altre 5 regioni andrà al voto in primavera. Una cosa deve essere chiara, ci candideremo solo dove saremo pronti. Dove non lo saremo, avremo il dovere di essere onesti con i cittadini".

Il ministro degli Esteri crede nel Governo: "Siamo partiti da due mesi e non possiamo fare miracoli, ma se nella manovra di Bilancio riusciremo ad abolire il superticket, a rendere l'acqua pubblica, a eliminare il conflitto di interessi e a togliere ai presidenti di Regione la possibilità di nominare i direttori degli ospedali allora l'Esecutivo durerà a lungo".

Non nasconde un momento di difficoltà all'interno del Movimento 5 Stelle, con una parte degli eletti e degli attivisti che lo vorebbe rimosso dal ruolo di capo politico: "E' un periodo delicato - ammette - ma usciremo anche da questo. Dobbiamo riformulare le nostre priorità dopo 10 anni e dopo tante battaglie vinte. A dicembre comincerà a lavorare la squadra di dirigenti che coordinerà il lavoro degli eletti sui territori".