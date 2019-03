De Magistris: "A Napoli ogni giorno amo tanto e sono amato tanto"

"I rapporti umani nella Vita vengono prima di tutto". È quanto ha scritto nel consueto post del lunedì su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

"Anche per chi ricopre incarichi istituzionali - prosegue il sindaco - Così mi sono comportato quando facevo il magistrato, così oggi nel fare il sindaco, soprattutto con le persone senza potere. Vicino hai sempre un essere umano, mai un numero. L'umanità prima di ogni cosa. Umanità è, in primo luogo, sentirsi, guardarsi negli occhi, comprendersi, cercarsi, mai giudicare troppo in fretta. Nel nostro corpo ognuno di noi ha una banca. È il proprio cuore".

"Nei bambini è solo buono, poi può divenire cattivo. Il cuore è, in verità, il contrario di una banca, ma è nello stesso tempo la banca che può salvare l'umanità. Dona più di quello che le persone chiedono. Senza interessi. E non ci sono debitori. Si arricchisce chi riceve bussando al cuore dell'altro e si arricchisce chi dona agli altri. Nella Vita il denaro serve, ma quello che conta per dare un senso alla Vita è amare. Anche per salvare il Pianeta. Nella mia Città, ogni giorno, amo tanto e tanto amore ricevo. Ed è per questo che Napoli è fonte di Vita inesauribile. Per me è Amore e Vita".