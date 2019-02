Elezioni europee, passo indietro di de Magistris: "Nostra lista? Difficile"

Si allontana l'ipotesi, fino a pochi mesi fa definita molto concreta dallo stesso sindaco di Napoli, che il movimento di Luigi de Magistris demA possa correre con una propria lista alle prossime elezioni europee.

"Allo stato credo che sia molto difficile che ci possa essere una lista alle Europee - ha spiegato il sindaco partenopeo e presidente di demA - Io faccio il sindaco di Napoli a tempo pieno, sono una persona che ama la politica e lancia il cuore oltre l'ostacolo in modo anche generoso".

"Ho detto che se si creassero determinate condizioni - ha ribadito il primo cittadino napoletano - se si sciogliessero tutta una serie di nodi, se si producesse un processo entusiasmante, contagioso in positivo e coinvolgente che potessi guidare non solo io, ma anche io, allora avrei potuto prendere in considerazione non solo la lista, ma anche di candidarmi".

"Ma - ha concluso di fatto chiudendo quasi del tutto la porta all'ipotesi - mi sembra che il tempo si stia consumando e non mi sembra che attualmente ci siano le condizioni per poter fare tutto questo".