Politica napoletana in lutto: addio a Luciano Donelli. Fu assessore e consigliere comunale

Il mondo della politica napoletana è in lutto per la morte di Luciano Donelli. Aveva 81 anni.

Donelli fu tre volte consigliere comunale di Napoli fra il 1980 e il 1989 nelle liste della Dc. Dall'86 al '89 è stato anche assessore comunale ai servizi sociali.

E' stato anche autore di numerosi libri sulla politica cittadina e non solo, come ad esempio "Napoli, la rabbia dei quartieri", "Napoli, morire per essere capiti", "Requisitoria da parte della città", "Caro Forlani", e tra i più recenti "Destra e Sinistra" e "Napoli contro Napoli".

Anche l'amministrazione comunale di Napoli ha espresso profondo cordoglio per la morte di Donelli.