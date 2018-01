Elezioni Politiche 2018, alle 20 lo stop alla presentazione delle liste

Si chiuderanno questa sera alle 20 le porte della Sala Biblioteca del Palazzo di Giustizia al Centro Direzionale di Napoli, dove è in corso il secondo e ultimo giorno di presentazione delle liste elettorali in Campania in vista delle Elezioni Politiche 2018 in programma il prossimo 4 marzo.

Nella giornata di ieri Potere al Popolo è stato il primo movimento a consegnare le liste. C'è anche chi si è presentato in abito da sposa alla consegna, come Valeria Ravio, capolista del "Partito delle buone maniere" insieme a Giuseppe Cirillo.

Nel Partito Democratico, che schiera Paolo Siani nell'uninominale, Matteo Renzi sarà capolista al Senato a Napoli. Attesa per le candidature del centrodestra, con Mara Carfagna che potrebbe essere candidata al collegio Napoli nord e con la candidatura del parlamentare uscente Luigi Cesaro che sembra ormai scontata.

Liberi e Uguali sceglie Arturo Scotto e Michela Rostan capilista alla Camera e Peppe De Cristofaro al Senato, mentre il Movimento 5 Stelle, come già annunciato nei giorni scorsi, scende in campo con i 'calibri grossi' con il candidato premier Luigi Di Maio e Roberto Fico.