"Demacrazia", il libro di Giacomo Russo Spena su Luigi de Magistris

"Russo Spena ha voluto studiare quello che è accaduto a Napoli in questi anni, il mio profilo politico, quello di chi è stato eletto due volte, e la prospettiva del movimento demA". È con queste parole che il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, leader del movimento demA introduce il libro scritto da Giacomo Russo Spena, pubblicato da Fandango, che ripercorre la storia dell'ex magistrato, dalla prima elezione a sindaco di Napoli nel 2011, alla seconda elezione nel 2016.

Il titolo del libro, presentato ieri sera alla Domus Ars, è "Demacrazia. Il popolo è il mio partito. Il manifesto di Luigi De Magistris" e, come spiega lo stesso primo cittadino di Napoli, "è un'analisi sul movimento politico e su come noi ci candideremo, nel futuro, a costruire un'alternativa nazionale ed europea che mette insieme rivoluzione e affidabilità di governo".

Nel libro, che ha forma di una lunga intervista, il sindaco di Napoli parla della sua esperienza a capo della terza città d’Italia, dei beni comuni, della partecipazione, della idea di fare “rivoluzione governando”, e del suo movimento demA (Democrazia e Autonomia) spiegandone la strutturazione e la road map a partire dalle prossime elezioni.

L'autore del libro, il giornalista Giacomo Russo Spena, con questo lavoro va a completare la sua ricerca sulla rete dei sindaci ribelli e sulle esperienze relative alla rivoluzione governando, cominciate con "Tzipras chi?" nel 2014 e proseguite con "Podemos", dello stesso anno, mentre nel 2016, ha scritto "Ada Colau, la città in comune".

"La mia e nostra forza è data da un forte rapporto di connessione con la gente. Io sono altoparlante dei bisogni delle persone, non vogliamo costruire un partito ma siamo consapevoli che il movimento demA non è ancora organizzato a sufficienza per fare quel salto che ci porta fuori dai confini della città in modo solido". Dice de Magistris che durante la presentazione del libro, che rappresenta il suo manifesto politico, ha annunciato che a maggio demA celebrerà il suo primo congresso, momento di confronto importante per tastare il polso al movimento e vedere se "è maturo per le grandi sfide come le europee, le regionali, le comunali e le politiche".

Il sindaco della terza città d'Italia specifica che non parla delle imminenti politiche, a cui il movimento non prenderà parte nè posizione ufficiale ma a quelle del 2023, quando non sarà più sindaco di Napoli ma che sarà la quarta volta in cui de Magistris prenderà parte a una competizione elettorale.

"Le altre volte in cui mi sono candidato", spiega il numero uno di Palazzo San Giacomo, " ho vinto come parlamentare europeo con mezzo milione di voti, due volte come sindaco e credo che metterò la faccia la quarta volta come candidato alla prossime politiche che dovrebbero essere nel 2023".