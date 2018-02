Turismo, D'Angelo: "Sinergia per valorizzazione tesori nolano-vesuviano"

"Non è ammissibile avere beni inestimabili e non sfruttarli. Facciamo un torto alla nostra cultura ma anche ai nostri giovani che potrebbero trovare nel turismo uno sbocco occupazione”. Così Libera D’Angelo lancia la proposta di una sinergia a più livelli per i siti più importanti del collegio Portici-Nola, dove è candidata al Senato nella coalizione Pd.

"Mi riferisco soprattutto al Villaggio Preistorico di Nola che ha dovuto subire per anni l’onta della chiusura per mancanza di fondi e che meriterebbe di diventare una “Pompei” dell’area nolana. Ma penso anche alla Reggia di Portici e ai tanti tesori del nostro territorio. E’ il tempo di rimboccarsi le maniche a tutti i livelli. Il ministro Franceschini ha dimostrato che il modello dei manager funziona come è accaduto per la Reggia di Caserta, ma sui territori occorrono professionalità in grado di monitorare e lavorare quotidianamente alla tutela di questi beni. La cultura è la nostra priorità".