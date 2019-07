Bagnoli, il ministro Lezzi: "Ex Turtle Point, un altro passo per la riqualificazione"

"Quella di oggi è un'altra giornata positiva all'interno del processo di riqualificazione di Bagnoli". Così il ministro per il Sud Barbara Lezzi ha commentato il passaggio alla Stazione Zoologica Anton Dohrn dell'ex Turtle Point, nell'area ex Italsider del quartiere ad ovest della città.

"Oggi Invitalia - sono le parole di Lezzi - ha consegnato alla Stazione Zoologica Anton Dohrn l'ex Turtle Point di Bagnoli per realizzare una grande infrastruttura per la ricerca e produzione marina. Non ci sono solo le bonifiche e i dissequestri, il piano su Bagnoli prevede una molteplicità di interventi di cui oggi abbiamo avuto un esempio concreto".

"Passo dopo passo, giorno dopo giorno, proseguono i lavori per il risanamento e recupero di quest'area così importante per la città di Napoli", ha concluso il ministro.