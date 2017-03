Consiglio Comunale di Napoli: Lettieri si dimette, torna Moretto

L'ex candidato sindaco di Napoli Gianni Lettieri si è dimesso dalla carica di consigliere comunale. A subentrargli è Vincenzo Moretto, primo dei non eletti della lista "Prima Napoli".

L'attribuzione del seggio, resosi vacante a seguito delle dimissioni dell'imprenditore, è avvenuta questa mattina in apertura della seduta odierna dell'assise cittadina in via Verdi.

Moretto, 65 anni, è già stato consigliere comunale di Napoli dal 1997 al 2016 ed è ora al suo quinto mandato.