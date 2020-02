Manifestazione della Lega a Scampia, Castiello: "Solo passerelle in questi anni"

Manifestazione della Lega nel quartiere Scampia. "Scampia è importante perché non esistono cittadini di serie A e di serie B. In questi anni abbiamo assistito solo a passerelle per prendere consenso elettorale, ma non hanno mai affrontato alcuna questione. No in maniera seria e forte alla camorra", sono le parole di Pina Castiello.

Sardine

"Le sardine nascono come movimento antisistema e mi sembra però che siano stati abbracciati dal sistema stesso. Non delineano una piattaforma politica per il Paese", spiega Nicola Molteni, coordinatore regionale della Lega in Campania.

Regionali

Sulle Regionali, ecco il pensiero di Cantalamessa: "I nomi verranno dal tavolo nazionale. Ci sarà una sintesi a breve uscirà il nome migliore per un centrodestra unito. I cittadini sono più interessati ai programmi: infrastrutture, trasporti, agricoltura, lavoro e sicurezza".

Striscione

"Questa Lega è una vergogna" (frase tratta da una nota canzone di Pino Daniele), è lo striscione esposto su uno dei palazzi di Scampia, accompagnato da cori contro Salvini.