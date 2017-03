Le Iene, Matteo Salvini e il babà della pace di De Magistris

Ngeli ultimi giorni, Luigi De Magistris e Matteo Salvini se ne sono dette di tutti i colori. Dino Giarrusso de “Le Iene”, però, ha provato a fare da paciere.

Prima il sindaco di Napoli, portandogli il libro della Costituzione e ricordandogli l’articolo 21, quello che garantisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. De Magistris si è difeso così: “Se qualcuno le dice che le fai schifo, che i terroni fanno pena e poi vogliono venire a casa sua…Io sono abituato a non sottovalutare i fascismi e di fronte a chi dice vado a prendere gli stranieri e li caccio, Vesuvio pensaci tu, il Sud è il peso dell’Italia, con orgoglio rivendico il no a Salvini. La sua politica alimenta odio perché lui odia i meridionali. Da questa situazione esce martorizzato e rafforzato”.

Poco dopo, Giarrusso ha raggiunto il segretario della Lega Nord. "Ho fatto degli errori, quella canzoncina l’ho cantata con un bicchiere di birra in mano, cosa di dubbio gusto, ho già chiesto scusa. Non ho detto sempre cose intelligenti e positive in passato. Son contro tutti i regimi totalitari. Quando vado a Napoli vedo delle bellezze uniche che mi dispiace non siano valorizzate. Viva Napoli”, prima di gustare un babà inviato da De Magistris. "La prossima volta porto la sbrisolona, torta tipica mantovana", ha poi concluso.