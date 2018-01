Lavoro, Palmeri: maggiore spinta al lavoro per le categorie protette

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Con il nuovo anno entrano in vigore regole più stringenti per le assunzioni obbligatorie. I datori di lavoro che hanno in organico almeno 15 dipendenti devono, entro 60 giorni, obbligatoriamente assumere un disabile. La disposizione che è stata prevista nel Jobs Act ed è entrata in vigore dal primo gennaio del 2018, prevede la sanzione pari a 153,20 euro al giorno, per ogni giorno di ritardo all'adempimento. Il procedimento per non incappare nelle salatissime sanzioni è semplice: - richiesta nulla osta nominativo, al servizio provinciale del collocamento mirato. In alternativa: - richiesta numerica con indicazione del profilo da ricoprire. “Gli uffici del collocamento mirato delle 5 province erano già pronti a dare informazioni ad imprese, consulenti, cittadini- afferma l'Assessore al Lavoro Sonia Palmeri- Insieme ai servizi ispettivi dell'ispettorato del lavoro abbiamo posto in essere una forte azione di informazioni e di sensibilizzazione all'obbligo verso i datori di lavoro, tale per cui da ottobre 2015 a ottobre 2017 sono stati avviati a lavoro oltre 2.000 categorie protette. Un importante lavoro di responsabilità d'impresa e di consapevolezza sociale del valore del l'inclusione e dell'integrazione. Dobbiamo continuare- conclude la Palmeri-a portare avanti obiettivi sempre più sfidanti per la nostra Campania” SEGRETERIA ASSESSORE REGIONALE AL LAVORO SONIA PALMERI