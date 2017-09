San Paolo, Borriello: "Da gennaio via ai lavori per le Universiadi. Novità tabelloni"

L'assessore comunale allo Sport Ciro Borriello, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto il punto della situazione sugli impianti sportivi cittadini in vista delle Universiadi 2019.

SAN PAOLO - "I lavori del secondo lotto inizieranno a breve, cioè i bagni e la sicurezza della gabbia della copertura. E' stato un ordine del sindaco de Magistris. I sediolini li faremo l’anno prossimo. In questi 16 anni allo stadio San Paolo non è mai stato fatto nulla, i tempi per modificare lo stadio non sono brevi, sicuramente per le Universiadi ci saranno dei tabelloni, però ancora non sappiamo se saranno temporanei o meno. Avevamo pensato di mettere in sicurezza il terzo anello che però non sarà più utilizzabile. I lavori delle Universiadi ancora devono partire, per il PalaVesuvio ci sarà un investimento di 3 milioni, per il San Paolo ci sarà un investimenti di 4 milioni per il rifacimento della pista d’atletica, Interventi alla Piscina Scandone per 5 milioni con la costruzioni di un’altra piscina, Il Palabarbuto aumenterà la capienza a 5.000 posti. Per gennaio partiranno i primi lavori".

COLLANA - "Al Collana ieri abbiamo fatto un sopralluogo, cercheremo di aprire come prima cosa il campo da gioco e quello di pattinaggio e poi dopo cercheremo di far riaprire qualche palestra all’interno".

MUSEO DEL NAPOLI - "Noi del comune abbiamo più volte esortato il Napoli a fare il museo, si potrebbe fare all’interno dello Stadio San Paolo perchè c’è lo spazio, ne stiamo parlando".