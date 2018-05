Incontro De Luca-De Laurentiis: svolta sul San Paolo

Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca e il Presidente del Napoli Calcio Aurelio De Laurentiis si sono incontrati quest'oggi a Palazzo Santa Lucia per discutere del futuro dello Stadio San Paolo.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate le questioni relative alla ristrutturazione dell'impianto sportivo di Fuorigrotta, nell’ambito del programma previsto per l’impiantistica delle Universiadi 2019.

È stato concordato – oltre ai circa 5 milioni già destinati dalla Regione, che finanzia l’intera operazione Universiadi – di destinare almeno altri 20 milioni per realizzare la più completa possibile ristrutturazione dello stadio napoletano.

"Nel corso dell’incontro - informa una nota della Regione Campania - è stata affrontata la complessità della tempistica e di un programma di lavori che non preveda la chiusura di settori del San Paolo, per cui si andrà alla definizione di un cronoprogramma di interventi che farà salvo il pieno utilizzo dell’impianto durante la prossima stagione sportiva del Napoli".

Il Commissario per le Universiadi sarà sollecitato a definire questo ulteriore finanziamento, così come è stata già impegnata direttamente l’Agenzia delle Universiadi, ARU, già nelle prossime 48 ore, a verificare la disponibilità di progetti definitivi, in mancanza dei quali si procederà nella definizione degli stessi in maniera compatibile con i tempi del cronoprogramma.

"Con il Presidente De Laurentiis abbiamo discusso e definito gli interventi di cui ha bisogno lo stadio San Paolo, sia in relazione alle Universiadi del 2019, sia per adeguare pienamente la struttura ad ospitare le partite di calcio internazionali. Oltre ai 5 milioni di euro già destinati dalla Regione attraverso le Universiadi, la Regione Campania si impegna a stanziare almeno altri 20 milioni per la ristrutturazione dell’impianto di Fuorigrotta. Sarà fatto in modo che i diversi settori dello stadio non vengano chiusi durante i lavori, per garantirne il pieno utilizzo ai tifosi durante la prossima stagione del Napoli. Nelle prossime 48 ore, di concerto con l’Agenzia Regionale Universiadi (ARU), lavoreremo in modo da garantire che ogni intervento sia realizzato nei modi e nei tempi prestabiliti e rendere così il San Paolo uno stadio più moderno ed efficiente", ha spiegato il Governatore De Luca al termine dell'incontro.