Porta San Gennaro, al via il restauro

L'appuntamento è per domani, mercoledì 18 settembre alle ore 11, presso la stessa Porta San Gennaro di via Foria: verrà presentata la stipula della convenzione che dà il via al restauro del dipinto seicentesco di Mattia Preti che si trova al di sopra della stessa porta cittadina.

Parteciperanno l’assessore alla Cultura e al Turismo Nino Daniele, monsignor Adolfo Russo vicario episcopale per la Cultura della Curia di Napoli, il Soprintendente per Archeologia Belle Arti e Paesaggio Luigi La Rocca, la presidente del Fai Campania Maria Rosaria De Divitiis, il presidente della IV Municipalità Giampiero Perrella, Emanuele Vitulli presidente dell’AReN, Alberto Sifola e Gianfranco D’Amato per l’Associazione Friends of Naples, Gennaro Piezzo in qualità di direttore ai lavori e responsabile di cantiere.

Ci saranno, inoltre, numerosi operatori e referenti di esercizi commerciali della zona, i quali accompagneranno il percorso di restauro.