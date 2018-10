Bagarre in Commissione Infrastrutture: "I lavori distruggeranno piazza del Plebiscito"

In commissione infrastrutture del Comune di Napoli, presieduta da Nino Simeone, serrata discussione sulla realizzazione delle griglie di areazione in piazza del Plebiscito. Una decisione fortemente criticata, in ragione delle conseguenze che i lavori avrebbero sulla fruibilità futura della piazza oltre che sul suo aspetto finale.

"Nessun dito puntato su un'opera infrastrutturale che modifica in meglio la città", ha precisato Mario Coppeto. Duro l'intervento di David Lebro che, rivolgendosi ai vertici di Ansaldo e Metropolitana (ing. Moccia e Molisso per la prima e De Risi e Romano per la seconda) presenti ai lavori, ha detto: "Non ho nessuna fiducia. I lavori distruggeranno per sempre la piazza simbolo della città. Poco importa che le griglie saranno griffate dall'archistar Alvaro Siza".

Assente la Sovrintendenza, invitata tramite Pec, da cui si aspettavano precisazioni sui vincoli relativi alla piazza. L'assessore Calabrese ha chiarito che l'utilizzo di Piazza Carolina, inizialmente individuata, è ostacolato dalla presenza di numerosi sottoservizi e impianti.