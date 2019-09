De Magistris su piazza Garibaldi: "Serve pazienza. Tra un mese passeggerete nella foresta naturale"

C'era grande attesa per l'inaugurazione della nuova agorà di piazza Garibaldi, prevista per giugno. A tre mesi di distanza il sindaco di Napoli invia una comunicazione ai cittadini, chiedendo pazienza.

"Cari napoletani, pazienza... riconosciamo gli attuali disagi a piazza Garibaldi ma tra un mese circa, verrà realizzata una piazza completamente nuova e riqualificata. I viaggiatori potranno cambiare mezzo di trasporto camminando in un luogo illuminato e passeggiare attraverso la “foresta naturale” che sarà composta da 130 nuovi alberi di alto fusto: lecci, olmi, aceri, frassini e meli, selezionati per creare un insieme variegato e colorato, un nuovo polmone verde della città. Sotto la foresta naturale, troveranno un parcheggio interrato, un anfiteatro, un parco con relative attrezzature (campetto di calcio, campetto di basket, giochi per bambini, pista di skateboard, ecc.) e chioschi per piccole attività commerciali. Ci saranno anche il terminal autobus e quello taxi, nonché stalli per la fermata kiss and ride. Tutta la piazza sarà munita di impianto di videosorveglianza e, per il solo anfiteatro, un impianto di videoproiezione e diffusione sonora oltre che un impianto di illuminazione dedicato. Da novembre la sfida di un grande condominio di comunità per la gestione della piazza. Queste sono le infrastrutture a servizio della città. Avanti così". Sono le dichiarazioni di Luigi de Magistris.