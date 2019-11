Lega contro Lamorgese: "Poliziotti in più per Napoli merito di Salvini"

Due parlamentari della Lega ed ex sottosegretari all'Interno, il senatore Stefano Candiani e il deputato Nicola Molteni, attaccano il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese a proposito di Napoli.

"Il Viminale è allo sbando", dichiarano Candiani e Molteni. "Lamorgese - annuncia 400 poliziotti in più per Napoli, ma dimentica di dire che si tratta del piano di rafforzamento di Matteo Salvini".

"L'unico incremento voluto da questo governo – è la conclusione dei due parlamentari – è quello degli sbarchi".

"Napoli – aveva detto ieri il Ministro in visita nel capoluogo partenopeo per il comitato su ordine pubblico e sicurezza – è una città che ha necessità di essere curata, seguita. Su questo ci sono la garanzia del ministero e mia personale per fare in modo che questa città sia più sicura e che rappresenti il Sud in modo migliore".

Lamorgese aveva anche anche annunciato contestualmente, per il 2020, l'arrivo di ulteriori 400 unità delle forze dell'ordine. "Conosco e sento mia questa città", erano state le sue parole.