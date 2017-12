Diciassettenne accoltellato in via Foria, Laboccetta: "La vita a Napoli non vale nulla"

L'inspiegabile e violento accoltellamento avvenuto in via Foria ai danni di un diciassettenne continua a lasciare sgomenti. A commentare l'accaduto è il deputato italiano di Forza Italia Amedeo Laboccetta: "È l'ennesimo incredibile episodio accaduto a Napoli, in una zona centrale della città. Questa è la Napoli di oggi: una città dove la vita non vale nulla, dove bande di delinquenti, folli e criminali imperversano e dettano legge''.



''Non si tratta di un episodio isolato perchè legato alle 'stese' che periodicamente si verificano e alla violenza che si registra nelle piazze della movida", prosegue Laboccetta. "La città vive una crisi morale senza precedenti ed è in balia di baby camorristi: ma tutto questo viene tenuto nascosto perchè altrimenti danneggerebbe la propaganda ridicola del sindaco De Magistris impegnato a negare l'evidenza e a dire che va tutto bene e che certe cose accadono ovunque. Intanto i nostri ragazzi vengono sgozzati, senza motivo, in pieno centro a Napoli".