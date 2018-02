"L'anello davanti e il serpente alle spalle": polemica per la citazione di un esponente della Lega

"Uniti per il territorio, insieme alla candidata di centro-destra Elisa Russo. Uniti si può. L'anello davanti e il serpente alle spalle". Così Jerry Asto, portavoce della Lega Nord a San Giorgio a Cremano, ha sponsorizzato sulla sua pagina facebook la candidatura di Elisa Russo, utilizzando la frase cult del film 'il Camorrista'. Una frase che non è passata inosservata e che ha scatenato un botta e risposta tra il consigliere regionale campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e lo stesso Jerry Asto.



.

“La camorra non dovrebbe entrare in alcun modo nella campagna elettorale in corso e lascia davvero interdetti che il rappresentante ufficiale di un partito politico, per manifestare il suo sostegno a uno dei candidati, usi frasi simbolo de Il Camorrista, film che ripercorre l’ascesa criminale di Cutolo”. Questo il pensiero di Francesco Emilio Borrelli, che ha anche chiesto la rimozione della frase dalla foto.

"Parole di quel tipo andrebbero evitate sempre e comunque, ma soprattutto non vanno in alcun modo usate per accompagnare una dichiarazione di voto o di appoggio a un candidato”, chiude Borrelli, augurandosi l'immediata rimozione del post.

A quanto spiegato da Borrelli ha però replicato lo stesso Asto: "Oggi ho pubblicato una foto con una cara amica ed ho citato una frase di un film: l'anello davanti e il serpente alle spalle". "La frase espressa a titolo personale - ha precisato Jerry Asto - era indirizzata a colui che pensavo fosse un amico, che mi sorride quando mi vede ma alle spalle non ha un comportamento leale e corretto. Nessuna apologia alla camorra, che detesto. Solo una frase destinata ad un falso amico. Chi ci vede altro è un visionario confuso. Abbasso la camorra! Viva la Napoli onesta e che lavora!".