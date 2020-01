L'ex Opg Je so' pazzo abbandona il sindaco: "Esperienza fallimentare"

"L'esperienza di de Magistris sta rischiando il fallimento da un punto di vista amministrativo. Una continua lotta di potere all'interno della maggioranza, per la promozione di soggetti premiati perché fedeli e non perché capaci, per un rinchiudersi nei palazzi e restare lontani dai cittadini". È la dura accusa che gli attivisti dell'Ex Opg Je so' pazzo muovono al sindaco e alla sua coalizione, questo nel dichiarare che alle suppletive sosterranno non Sandro Ruotolo come demA ma Giuseppe Aragno, candidato di Potere al Popolo.

Al fallimento amministrativo si somma quello politico di un sindaco che "si era proposto di costruire in Italia una sinistra di alternativa al Pd" e che poi alle suppletive "ha preferito chiudere un accordo proprio col Pd. Si è passati - proseguono dall'ex Opg - da "Renzi ca**ti sotto" a convergere con De Luca e Italia Viva".

Sandro Ruotolo se eletto andrebbe infatti secondo gli attivisti "a puntellare un Governo che non sta facendo nulla per le classi popolari, che continua a regalare soldi a banche e imprese, che non ha cancellato i decreti sicurezza, che porta avanti TAV e altre speculazioni. Come Siani, come Bartolo: tutte brave persone, utilizzate purtroppo strumentalmente come foglie di fico".

Per presentare "il percorso alternativo al Pd", gli attivisti di Je so' pazzo danno appuntamento nella loro sede venerdì 24 alle 17.30.