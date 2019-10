La Boschi a Napoli per Italia Viva: "Appoggio a De Luca? Da valutare"

Maria Elena Boschi era l'ospite più atteso dell'appuntamento napoletano di Italia Viva, il nuovo partito fondato da Matteo Renzi. Per l'ex ministro, l'occasione di toccare temi nazionali e locali. In primis, l'appoggio renziano a Vincenzo De Luca per le prossime regionali. Alle elezioni del 2015, l'ex premier e la sua squadra furono sostenitori dell'ex governatore, ma l'attuale organigramma politico nazionale potrebbe cambiare le priorità: "Appoggiare De Luca per le regionali in Campania? Vedremo - la risposta della Boschi - nelle prossime settimane valuteremo per questa regione e per le altre quali sono i migliori candidati, sempre ascoltando i territori. In Emilia Romagna appoggeremo l'uscente Bonaccini, questo è certo".

La deputata non commenta il risultato delle elezioni in Umbria, né lo stato di salute dell'alleanza Pd-5 Stelle, ma sul Governo sembra sicura: "Deve andare avanti e finire la Legislatura, serve eleggere un Presidente della Repubblical europeista. L'esecutivo deve continuare a lavorare per sostenere le famiglie italiane". All'appuntamento, oltre al ministro all'Agricoltura Teresa Bellanova, anche diversi personaggi della politica locale e nazionale fuorisciti dal Pd, come Gennaro Migliore (già ex Sel) e Nicola Caputo.