Regionali 2020, Renzi: "In Campania Italia Viva correrà con il Pd"

"Per le elezioni regionali si voterà credo alla fine di settembre. Aspetterei quei dati, più che quelli dei sondaggi". Così l'ex Presidente del Consiglio e leader di Italia Viva Matteo Renzi ha parlato alla trasmissione Rai "Agorà" delle prossime elezioni regionali.

Renzi ha preannunciato che in Campania Italia Viva appoggerà il Pd e Vincenzo De Luca: "A naso credo che in Toscana, Campania e penso anche nelle Marche Italia viva correrà insieme al Partito Democratico e credo che saremo decisivi per la vittoria in alcune regioni. In Puglia no perché c'è Emiliano, che è il simbolo di un Pd che non è il nostro Pd, in Veneto e Liguria so che se ne sta discutendo. Comunque ci saranno 6 liste di Italia viva così anzichè parlare di sondaggi, parleremo di voti veri".