M5S, ad ottobre un grande evento a Napoli per celebrare i 10 anni del Movimento

Il 12 e il 13 ottobre prossimo si terrà a Napoli un grande evento per celebrare i 10 anni del Movimento 5 Stelle. Questo l'annuncio apparso nelle ultime ore sul Blog delle Stelle.

"Ad ottobre il MoVimento 5 Stelle compie 10 anni. Celebreremo questo compleanno con la carica e l’entusiasmo del primo giorno, ma anche con un bagaglio di esperienza maturata e obiettivi raggiunti da un MoVimento che è cresciuto e che oggi ci fa guardare al futuro del nostro meraviglioso Paese con fiducia e ottimismo. Ci siamo uniti, abbiamo coinvolto sempre più cittadini con il nostro entusiasmo e moltiplicandoci abbiamo fatto la differenza. Per questo decimo anniversario stiamo organizzando un’edizione speciale di Italia 5 Stelle. Non a caso sarà a Napoli, una delle prime città in cui sono sorti i meet-up 'Amici di Beppe Grillo'. Ma non solo: una delle città più belle di questa nostra Italia, salita troppo spesso agli onori delle cronache per drammi ambientali. In Campania si trova la terra dei fuochi, fuochi che proprio grazie all’azione del MoVimento 5 Stelle finalmente si stanno spegnendo. Attivisti, portavoce e semplici cittadini, che in questi 10 anni hanno contribuito a riscrivere la storia, avranno l’occasione di incontrarsi per festeggiare insieme nel corso di una due giorni piena di idee, spunti e ospiti interessanti", si legge nel post annuncio pubblicato sul Blog delle Stelle.