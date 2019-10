Italia 5 Stelle, a Napoli i big festeggiano i 10 anni del Movimento grillino

"Luigi, magnatill'": così alcuni militanti hanno accolto il Ministro degli Esteri e capo Politico del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio, oggi a Napoli per partecipare alla kermesse 'Italia 5 Stelle', la festa dei 10 anni del Movimento fondato da Beppe Grillo. Atteso alla Mostra d'Oltremare anche il fondatore Grillo e il Premier Giuseppe Conte.

Di Maio ha ricevuto una grande accoglienza da parte dei militanti, che hanno chiesto foto e hanno a lungo applaudito il Ministro. Già dal pomeriggio è negli spazi della Mostra d'Oltremare Roberto FIco, presidente della Camera, tra i primi, a Napoli, ad aderire al Movimento: "Non dobbiamo guardare indietro", ha spiegato Fico. "Abbiamo una storia meravigliosa ma dobbiamo guardare al futuro. Questa è la mia città, è significativa la scelta di festeggiare qui i 10 anni di vita del Movimento, non poteva esserci posto migliore", Grande ovazione anche per Giuseppe Conte: "Gliele hai cantate a Salvini...complimenti", "Conte e' un 5 Stelle", hanno detto alcuni militanti.

Insulti ai giornalisti

"Sti giornalisti hann rutt 'o ca##, jatevenn". Questa frase e altri insulti sono piovuti sui giornalisti durante le interviste. Il popolo Cinquestelle ha bersagliato molti giornalisti. Chi non è riuscito a strappare una foto o un autografo ha dato la colpa ai giornalisti e agli operatori dell'informazione che circondavano i vertici del Movimento.

La protesta

All'esterno dei cancelli una delegazione di operai Whirlpool in protesta. "Non ci fanno entrare", dichiarano ad AdnKronos. "Di Maio era uno di noi quando era al Mise, ora ci lascia fuori". Successivamente il Ministro del Lavoro Stefano Patuanelli ha incontrato i lavoratori della Whirlpool e ha discusso sul futuro dell'azienda.

Programma

La kermesse proseguirà anche nella giornata di domenica. Alle 19 di oggi l'inaugurazione con il saluto di Di Maio, poi discussione-intervista tra il giornalista Borrometi, Di Maio e Conte. A seguire gli interventi di Fico e Casaleggio, in chiusura salirà sul palco Beppe Grillo. Dalle 21 al via lo spettacolo.

Trasporti straordinari

La Regione Campania, "accogliendo la richiesta pervenuta dal Movimento Cinque Stelle", ha predisposto servizi ferroviari straordinari in occasione della manifestazione che si svolgerà alla Mostra d'Oltremare. I servizi straordinari saranno garantiti dalle ore 10 alle 00.30 del primo giorno e dalle 10 alle 17.30 del secondo giorno. Trenitalia garantirà sulla Linea 2 della metropolitana, da San Giovanni Barra a Napoli Campi Flegrei in entrambe le direzioni, 4 treni all'ora con prolungamento del servizio, per il primo giorno della manifestazione, fino all'una.

Salvini

Italia Cinquestelle "è come quelle feste di laurea in cui ci sono quelli che la laurea non l'hanno avuta". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante un comizio a Foligno