Italia 5 Stelle, gli attivisti: "Più democrazia nel movimento. Pd o lega? indifferente"

Due giorni per festeggiare i dieci anni del Movimento 5 Stelle. Migliaia gli attivisti e i simpatizzanti che da tutta Italia hanno raggiunto la Mostra d'oltremare di Napoli per la celebrazione dei colori grillini. Cinque agorà tematiche in cui i big dei 5 Stelle si alterneranno il 12 e 13 ottobre per parlare dei temi del Paese. A Fuorigrotta sono passati tutti i volti noti del Movimento: da Casaleggio a Fico, da Di Maio a Grillo, passando per i ministri.

Una festa segnata dalla richiesta del presidente della Camera Fico di una maggiore collegialità all'interno delle fila grilline. Un messaggio rivolto particolarmente al capo politico Luigi Di Maio. Il popolo dei 5 Stelle sembra concordare con la terza carica dello Stato e chiede un Movimento più aperto ai territori. Tra Pd e Lega, per gli attiviti, sembra esserci poca differenza anche se non mancano coloro i quali ritengono l'attuale alleanza di Governo più coerente con la mission pentastellata.