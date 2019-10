Italia 5 Stelle, giornata conclusiva a Napoli con Virginia Raggi: c'è anche Grillo

Beppe Grillo è arrivato a bordo di un'auto elettrica, intorno alle 12.00, alla Mostra d'Oltremare, per partecipare alla seconda giornata di Italia 5 Stelle, nella quale si festeggiano i 10 anni dalla nascita del Movimento. Il comico genovese ha raggiunto il retro del palco "Io sono futuro", lanciando baci ai giornalisti. Nel pomeriggio ci sarà la chiusura della kermesse con protagonisti Luigi Di Maio e Virginia Raggi, dalle ore 15.00. Previsti gli interventi anche di diversi ministri del Movimento. Intanto Di Maio ha organizzato una riunione in queste ore a Napoli sulla legge di bilancio con i ministri presenti all'evento.

Sconfiggere la camorra

"Ci sono territori che meritano l'attenzione nazionale. L'emergenza criminale è diffusa ovunque. Bisogna attenzionare il territorio, ma lo Stato c'è. Anche l'irpinia è da monitorare e non è esclusa da certi problemi. La camorra attraverso piazze di spaccio ed estorsioni è una brutta bestia da combattere. Se faremo squadra tutti la sconfiggeremo la camorra", spiega ai microfoni di NapoliToday Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia.

Reddito universale

Ieri sera Grillo è intervenuto in serata sul palco dell'Arena Flegrea. "Bisogna portare avanti il reddito universale. Mi piacerebbe che lo portassero avanti il Pd e le forze liberali, tutti. Se nasci, nasci con il reddito. Io ti do il reddito e poi tu scegli che lavoro fare", ha affermato Beppe Grillo dal palco. Il comico genovese e leader del Movimento prima del suo intervento è comparso in un video mascherato da Joker. "Non possiamo pensare di avere la stessa identità di 10 anni fa. Non è così, siamo diversi dentro".

Voto ai sedicenni

"Se non condividete questa idea del voto ai sedicenni, ci sta proprio un bel vaffanculo a voi. Se l'età media dei premi Nobel per la chimica o la fisica è 45 anni vuol dire che prendono il Nobel dopo 10 anni di studio e che hanno idee straordinarie già dai 18 e dai 20. Siamo l'unico Paese in cui per votare al Senato dobbiamo avere 25 anni, metà mondo è sotto i 24 anni e noi a dire che a 16 anni sono scemi, poi votano i genitori", ha spiegato Grillo.

Buona politica

"Sono davvero, davvero felice di essere qui a festeggiare il vostro decimo compleanno: auguri, auguri. E sono felice che sia festeggiato in questa meravigliosa città, che ha dedicato tanto a noi e al mondo''. Sono state invece le parole del premier Giuseppe Conte, al quale Luigi Di Maio ha ceduto il palco di Italia 5 Stelle dopo l'intervista a due voci. "Napoli è stata chiamata così dai greci: Neapolis, città nuova e noi stiamo lavorando per voi alla nuova polis, alla nuova politica. Hanno detto che voi siete l'antipolitica, ma voi siete il trionfo della buona politica. Vi hanno detto che siete anti-sistema, ma voi siete quelli che stimolano tutti, con la critica, a onorare le istituzioni con comportamenti onesti'', ha concluso il premier.

Terza via

"Abbiamo trovato la terza via. Domani chiuderemo queste due giornate con l'inizio del processo che ci permette di passare da una non organizzazione a coinvolgere oltre 80 persone. Ci facciamo questo regalo per i nostri dieci anni. Quando siamo stati all'opposizione come pungolo abbiamo trasformato la politica italiana. Quando siamo arrivati al governo, da 16 mesi, un po' alla volta trasformeremo questo Paese. Si perdono consensi? L'obiettivo non è il consenso, ma migliorare la qualità della vita degli italiani, quello è il nostro obiettivo e a volte si perde anche il consenso", ha affermato di Di Maio.

Emergenza curda

Importante l'annuncio arrivato da Luigi Di Maio che, interrotto da un gruppo di giovani che chiedeva lo stop alle armi in Turchia, ha detto ieri: "Hanno ragione, chiederò che l'Unione Europea blocchi la vendita di armi ai turchi". Dello stesso parere il Premier Conte, che ha detto: "Non accetteremo ricatti dalla Turchia".