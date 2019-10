Italia a 5 Stelle, Beppe Grillo: "Reddito universale per tutti"

"Bisogna portare avanti il reddito universale. Mi piacerebbe che lo portassero avanti il Pd e le forze liberali, tutti. Se nasci, nasci con il reddito. Io ti do il reddito e poi tu scegli che lavoro fare", afferma Beppe Grillo dal palco dell'Arena Flegrea, in occasione della kermesse 'Italia 5 Stelle', la festa dei 10 anni del Movimento. Il comico genovese e leader del Movimento prima del suo intervento sul palco è comparso in un video mascherato da Joker. "Non possiamo pensare di avere la stessa identità di 10 anni fa. Non è così, siamo diversi dentro", precisa infine Grillo sull'alleanza con il Pd.

Voto ai sedicenni

"Se non condividete questa idea del voto ai sedicenni, ci sta proprio un bel vaffanculo a voi. Se l'età media dei premi Nobel per la chimica o la fisica è 45 anni vuol dire che prendono il Nobel dopo 10 anni di studio e che hanno idee straordinarie già dai 18 e dai 20. Siamo l'unico Paese in cui per votare al Senato dobbiamo avere 25 anni, metà mondo è sotto i 24 anni e noi a dire che a 16 anni sono scemi, poi votano i genitori", dice Grillo.

Buona politica

"Sono davvero, davvero felice di essere qui a festeggiare il vostro decimo compleanno: auguri, auguri. E sono felice che sia festeggiato in questa meravigliosa città, che ha dedicato tanto a noi e al mondo''. Sono le parole del premier Giuseppe Conte, al quale Luigi Di Maio ha ceduto il palco di Italia 5 Stelle dopo l'intervista a due voci. "Napoli è stata chiamata così dai greci: Neapolis, città nuova e noi stiamo lavorando per voi alla nuova polis, alla nuova politica. Hanno detto che voi siete l'antipolitica, ma voi siete il trionfo della buona politica. Vi hanno detto che siete anti-sistema, ma voi siete quelli che stimolano tutti, con la critica, a onorare le istituzioni con comportamenti onesti'', ha concluso il premier.

Terza via

"Abbiamo trovato la terza via. Domani chiuderemo queste due giornate con l'inizio del processo che ci permette di passare da una non organizzazione a coinvolgere oltre 80 persone. Ci facciamo questo regalo per i nostri dieci anni. Quando siamo stati all'opposizione come pungolo abbiamo trasformato la politica italiana. Quando siamo arrivati al governo, da 16 mesi, un po' alla volta trasformeremo questo Paese. Si perdono consensi? L'obiettivo non è il consenso, ma migliorare la qualità della vita degli italiani, quello è il nostro obiettivo e a volte si perde anche il consenso", sono le parole di Di Maio.

BOMBARDAMENTI TURCHI SUI CURDI - Importante l'annuncio arrivato da Luigi Di Maio che, interrotto da un gruppo di giovani che chiedeva lo stop alle armi in Turchia, ha detto: "Hanno ragione, chiederò che l'Unione Europea blocchi la vendita di armi ai turchi". Dello stesso parere il Premier Conte, che ha detto: "Non accetteremo ricatti dalla Turchia"

La protesta

All'esterno dei cancelli una delegazione di operai Whirlpool in protesta. "Non ci fanno entrare", dichiarano ad AdnKronos. "Di Maio era uno di noi quando era al Mise, ora ci lascia fuori". Successivamente il Ministro del Lavoro Stefano Patuanelli ha incontrato i lavoratori della Whirlpool e ha discusso sul futuro dell'azienda.

Programma

La kermesse proseguirà anche nella giornata di domenica. A chiudere la due giorni sarà Luigi Di Maio. Atteso anche un intervento del sindaco di Roma, Virginia Raggi.

Trasporti straordinari

La Regione Campania, "accogliendo la richiesta pervenuta dal Movimento Cinque Stelle", ha predisposto servizi ferroviari straordinari in occasione della manifestazione che si svolgerà alla Mostra d'Oltremare. I servizi straordinari saranno garantiti dalle ore 10 alle 00.30 del primo giorno e dalle 10 alle 17.30 del secondo giorno. Trenitalia garantirà sulla Linea 2 della metropolitana, da San Giovanni Barra a Napoli Campi Flegrei in entrambe le direzioni, 4 treni all'ora con prolungamento del servizio, per il primo giorno della manifestazione, fino all'una.

Salvini

Italia Cinquestelle "è come quelle feste di laurea in cui ci sono quelli che la laurea non l'hanno avuta". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante un comizio a Foligno