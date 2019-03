Salvini sui migranti, l'intervista: "Abbiamo ridotto del 95% gli sbarchi"

NapoliToday ha intervistato, nei saloni dela Prefettura di Napoli, il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in città per partecipare al Comitato ordine e sicurezza.

Il numero uno del Viminale ha toccato diversi temi: dalle azioni contro la criminalità messe in atto dal suo governo, passando poi ai migranti, con una stoccata a Luigi de Magistris, che ha annunciato di voler realizzare nel porto di Napoli una flotta in difesa dei migranti.

Salvini si è anche detto dispiaciuto per le tensioni che si sono registrate tra forze dell'ordine e i giovani manifestanti della marcia per il clima, in piazza Municipio prima del suo arrivo: "Se avessi avuto i loro anni magari sarei stato a manifestare con loro. Ma non capisco cosa c'entri Salvini con il clima però", ha affermato.