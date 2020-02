Elezioni suppletive, Napolitano (5 Stelle): "A Napoli il Movimento è forte e vincerà"

Ingegnere trasportista, esperto in trasporti. Si presenta così Luigi Napolitano, attivista 5 stelle della prima ora e candidato alle elezioni suppletive per il Senato nel collegio Napoli 07. Il grillano sfoda, tra gli altri, Sandro Ruotolo, esponente del centrosinistra, e Salvatore Guanci, candidato per il centrodestra, per il posto lasciato libero dallo scomparso professor Ortolani, eletto nel 2018 tra le fila dei pentastellati.

Al microfono di Napolitoday, Napolitano si present agli elettori e spiega i motivi per cui il Movimento ha scelto di andare da solo sia alle suppletive che alle prossime elezioni regionali in Campania.