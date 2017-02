De Luca: «Al Sud il Pd è un corpo estraneo»

Un attacco duro, senza mezzi termini quello di De Luca che questo pomeriggio è intervenuto nel corso della direzione del Pd, pochi minuti dopo la relazione di Matteo Renzi. Il Governatore della Campania si è soffermato prima sugli avversari politici non disdegnando stoccate a Luigi Di Maio, poi ha analizzato lo stato di salute del Partito democratico e in particolare la relazione tra il Pd e il Meridione. “Nel dibattito di questi due mesi siamo arrivati a punte di masochismo inimmaginabili. In larga parte del Sud il Pd è un corpo estraneo. E' ineludibile il tema del rapporto con la disoccupazione giovanile nel Sud” – ha dichiarato il presidente De Luca. Non è la prima volta che il Governatore chiede al governo di centrosinistra più attenzione alle delicate problematiche che attanagliano il Meridione e la Campania in particolare

. Lo ha fatto anche stavolta, inserendo la ‘questione Sud’ nel suo discorso politico durante il quale ha auspicato l’unità del partito. «Se la preoccupazione – ha continuato - è garantire a tutti noi che non ci sia una dittatura della maggioranza sono d'accordo, se il problema è garantire il dissenso sono d'accordo ma se si immagina che la dialettica interna debba tradursi in una interdizione del segretario interno di esprimere una direzione non sono d'accordo. Il voto di fiducia deve essere un vincolo di lealtà per tutti. Ci sono le condizioni sulla base di una discussione vera per riprendere il cammino, consapevoli che questa è l'unica classe dirigente dell'Italia e a questo partito è legata l'unica possibilità di vita della povera gente».