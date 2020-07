Scuola, il piano sicurezza della Regione: 1,5 milioni di mascherine in Campania

"Nelle prossime settimane lavoreremo per garantire l’apertura dell’anno scolastico in assoluta sicurezza per gli studenti, i docenti, il personale e le famiglie. Con il commissario Arcuri abbiamo concordato di utilizzare l’ultima settimana di agosto e i primi giorni di settembre per fare 180mila test sierologici su tutto il personale scolastico e l’eventuale successivo tampone. Ci impegniamo a fornire alle scuole 1.5 milioni di mascherine. Far ripartire l’anno scolastico in assoluta sicurezza. Questo è il nostro impegno". Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato a margine della presentazione a Napoli di un piano di interventi per l’edilizia scolastica di oltre 250 milioni di euro di investimenti.

Ai 61 sindaci primi beneficiari del piano "Scuola sicura", che prevede una prima tranche da 150 milioni di euro, il Governatore ha rivolto un appello: "Avete 40 giorni per fare tutti gli interventi di urgenza necessari per mettere in sicurezza le vostre scuole. Mi raccomando, priorità alle cose di massima urgenza: impianti elettrici, vie di fuga, sistemi di sicurezza. E prendetevi gli avvisi di garanzia! L'importante è che andate avanti per riaprire le scuole a settembre".