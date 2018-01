Giornata di raccolta firme domani in Campania per la Lista del Popolo per la Costituzione in vista della presentazione alle Elezioni Politiche del prossimo 4 marzo.

L'appuntamento a Napoli è fissato in Piazza Trieste e Trento presso il Monidee cafè dalle 14 alle 16.

Sarà presente anche Antonio Ingroia, uno dei promotori della lista.